Začenja se projekt protipoplavne zaščite v občini Brežice

Brežice, 25. marca - V Brežicah so danes tudi uradno v projekt izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne, Velikega Obreža in Dobove uvedli na razpisu izbrano gradbeno podjetje CGP in nadzornika del Infro. Projekt je vreden 2,3 milijona evrov, končan pa bo predvidoma do konca leta 2025.