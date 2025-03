Velenjska občina tudi letos v sofinanciranje projektov za kakovostnejše življenje

Velenje, 29. marca - Mestna občina Velenje je v letošnjem proračunu za sofinanciranje programov, projektov in prireditev namenila 140.000 evrov. Razpis je namenjen projektom, ki prispevajo k razvoju lokalne skupnosti, zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju kakovosti življenja in prepoznavnosti občine, so sporočili z občine. Prijave so možne do konca leta.