Sobotno leto se počasi uveljavlja tudi v Sloveniji

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 29. marca - Izobraževanje, raziskovanje ali osebni razlogi, kot so izgorelost, nesmiselni delovni opravki in zastala kariera, ki zaposlene vse pogosteje vodijo v odpoved delovnega razmerja ali bistveno zmanjšanje produktivnosti. Vse to so razlogi, da se v zadnjih letih uveljavlja t. i. sobotno leto, počasi tudi v Sloveniji.