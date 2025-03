Brisbane bo za OI 2032 dobil nov stadion

Brisbane, 25. marca - Avstralski Brisbane bo čez sedem let gostil olimpijske igre. V nasprotju s prvotnimi načrti pa bo mesto do takrat vendarle dobilo nov olimpijski stadion za 63.000 gledalcev, poročajo agencije. Objekt bo stal v Victoria parku, ki je v mestu znan po svojih zelenicah in infrastrukturi za prosti čas.