Newyorške borze blizu izhodišč

New York, 25. marca - Indeksi na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo v bližini izhodišč. V ospredju pozornosti vlagateljev ostaja ameriški predsednik Donald Trump s svojo trgovinsko politiko in napovedmi novih carin. Zadnje, 25-odstotne carine je v ponedeljek napovedal na uvoz blaga iz vseh držav, ki kupujejo nafto in plin iz Venezuele.