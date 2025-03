Knovs v poročilu s kritikami Generalne policijske uprave

Ljubljana, 25. marca - Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na petkovi seji sprejela poročilo o delu komisije za leto 2024. V njem člani komisije ugotavljajo, da so nadzorovane službe večinoma korektno sodelovale s komisijo, kritični pa so do Generalne policijske uprave, ki da jim v nekaterih primerih ni posredovala zahtevane dokumentacije.