V Ljubljani ponoči ukradli kip kurirčka ob poti na Toško čelo

Ljubljana, 25. marca - V Ljubljani so ponoči v Podutiku ukradli kip kurirčka, ki stoji ob poti na Toško čelo, je na novinarski konferenci sporočil ljubljanski župan Zoran Janković. Gre za bronast kip kurirja s statusom stvari posebnega kulturnega pomena, ki je bil odžagan in odtujen, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Kip so pred leti že ukradli.