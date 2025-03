Univerza Ljubljana z okroglo mizo o umetnosti in njenem faktorju vpliva

Ljubljana, 25. marca - Umetnost potrebuje večjo prepoznavnost in veljavo tako znotraj univerze kot družbe. Okrepiti bi bilo potrebno tudi interdisciplinarno povezovanje znotraj univerze, že od vrtca dalje pa dati večji poudarek na ustvarjalnosti in kulturno-umetniški vzgoji, je bilo slišati na današnji okrogli mizi z naslovom Umetnost in njen faktor vpliva.