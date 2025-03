Skakalci z velikimi pričakovanji na planiški finale sezone

Ljubljana, 25. marca - Slovenski skakalci, ki so to zimo navdušili na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, se veselijo 46. finala sezone svetovnega pokala pod Poncami. V Planici se bo odločalo tudi o dobitniku malega in velikega kristalnega globusa. V najboljšem položaju za naziv najboljšega letalca sezone je Domen Prevc, ki ima 83 točk naskoka pred Timijem Zajcem.