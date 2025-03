Policija 35-letnemu Celjanu zasegla droge, ročno bombo in več kosov hladnega orožja

Celje, 25. marca - Celjski policisti so minuli petek med hišno preiskavo pri 35-letnemu Celjanu našli in zasegli večjo količino prepovedanih drog, več kosov hladnega orožja, ročno bombo in še več drugih stvari. S kazensko ovadbo zaradi suma storitve več kaznivih dejanj s področja drog so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.