DZ potrdil novelo zakona o celostnem prometnem načrtovanju

Ljubljana, 25. marca - DZ je danes z 42 glasovi za in enim proti potrdil novelo zakona o celostnem prometnem načrtovanju, ki med drugim omogoča uporabo sistemov za samodejno prepoznavo registrskih tablic na javnih površinah. V Svobodi so jo izpostavili kot ukrep za boljšo prometno ureditev, v opoziciji in SD pa so opozorili na tveganja pri varstvu osebnih podatkov.