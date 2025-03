Evropska komisija opredelila projekte za zagotavljanje strateških surovin

Bruselj, 25. marca - Evropska komisija je opredelila 47 strateških projektov za povečanje domačih virov strateških surovin, s čimer želi okrepiti vrednostno verigo evropskih surovin in diverzificirati vire oskrbe. Projekte, med katerimi ni slovenskih, so izbrali tudi z okoljskega vidika in ob upoštevanju čezmejnih koristi za EU, so danes sporočili iz Bruslja.