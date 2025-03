Odpuščanje na Večeru po mnenju več novinarskih organizacij huda izguba za javni interes

Ljubljana/Maribor, 25. marca - Društvo in sindikat novinarjev ter novinarji časnika Večer protestirajo in obsojajo odločitev vodstva Večera o odpuščanju urednikov in novinarjev. To potezo skupaj z ukinitvijo samostojnega uredništva priloge V Soboto vidijo kot napad na kakovostno novinarstvo in kot degradacijo novinarskega poklica.