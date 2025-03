Ljubljana, 25. marca - Novinarska konferenca poslanke Svobode Janje Sluga in poslanca Levice Mateja T. Vatovca, na kateri bosta predstavila novelo zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki jo bodo danes vložile koalicijske stranke, bo ob 14. uri v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz Levice. (STA/AVDIO)