George Clooney debitiral na Broadwayu

New York, 26. marca - Ameriški igralec in oskarjevec George Clooney hollywoodsko romantiko pušča za seboj. "Ne snemam več romantičnih filmov," je povedal v pogovoru za ameriško televizijo CBS News. "Ne poskušam tekmovati s 25-letnimi glavnimi igralci. To ni moja naloga," je dodal. V tem mesecu je debitiral na Broadwayju.