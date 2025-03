V hidroelektrarni Doblar odprli muzej tehnične dediščine

Kanal, 25. marca - V Doblarju, najstarejši še delujoči hidroelektrarni na Soči, so danes odprli muzej, v katerem bo na ogled unikatna muzejska postavitev o energetiki in obnovljivih virih energije. Projekt je nastal v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK) in je dober primer sodelovanja med kulturo in gospodarstvom.