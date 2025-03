Društvo Spoznajmo multiplo sklerozo poziva k večjemu upoštevanju parkirnih mest za invalide

Ljubljana, 25. marca - Parkirnih mest za invalide je veliko in so dobro razporejena, a jih pogosto zasedejo posamezniki, ki nimajo parkirnih kart za invalide, so opozorili na današnji novinarski konferenci Društva Spoznajmo multiplo sklerolo. Zato pozivajo k večjemu ozaveščanju o problemu že v vrtcih ter večjemu upoštevanju parkirnih mest za invalide.