V Ljubljani v dveh letih odstranili več kot 500 nelegalnih oglasnih objektov

Ljubljana, 25. marca - V Mestni občini Ljubljana so v akciji odstranjevanja nelegalnih oglasnih objektov, ki so jo začeli leta 2023, doslej odstranili 586 takih objektov. Marca letos so se osredotočili na oglasne objekte nad cestišči občinskih cest, med katerimi so nekateri v zelo slabem stanju in predstavljajo nevarnost za pešce, so predstavili na novinarski konferenci.