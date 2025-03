Dunajski filmski sklad doslej sofinanciral več kot 3300 projektov

Dunaj, 26. marca - Dunajski filmski sklad (Filmfonds Wien) letos obeležuje 25 let podpore avstrijski in dunajski filmski produkciji. Od ustanovitve leta 2000 je sofinanciral več kot 3300 projektov, vključno s 600 celovečernimi filmi in 550 televizijskimi produkcijami, v skupni vrednosti več kot 266 milijonov evrov. Številni projekti so prejeli prestižne nagrade.