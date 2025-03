V javnem naročilu ministrstva za zdravje izbrani Interexport, Pošta in Telekom

Ljubljana, 25. marca - Ministrstvo za zdravje je danes objavilo rezultate javnega naročila, povezanega s centralno zbirko slikovnega radiološkega materiala. Po posameznih sklopih so bile izbrane družbe Interexport, Pošta Slovenije in Telekom Slovenije. Skupna vrednost pogodb je 26 milijonov evrov z DDV, od tega je polovica iz sklada za okrevanje in odpornost.