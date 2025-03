Smrti migrantov na Balkanski poti po mnenju govorcev na okrogli mizi posledica evropske migracijske politike

Ljubljana, 25. marca - Na migracijski poti na Balkanu in na ozemlju Slovenije vsako leto umrejo številni migranti, ki večinoma ostanejo neidentificirani. Čeprav se te smrti pogosto prikazane kot nesreče, so neposredna posledica evropske migracijske politike, so na današnji okrogli mizi Posmrtno življenje ljudi, ki prehajajo meje poudarili govorci.