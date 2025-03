V Ankari podaljšali prepoved protestov

Istanbul/Ljubljana, 25. marca - Oblasti v turški prestolnici Ankara so danes podaljšale prepoved protestov do 1. aprila. Demonstracije v podporo priprtemu županu Istanbula Ekremu Imamogluja so v ponedeljek zvečer znova potekale v Istanbulu, napovedane pa so tudi za danes. Zunanje ministrstvo je slovenskim državljanom v Turčiji zato znova svetovalo dodatno previdnost.