Boxmark bo širil posle tudi v obrambno industrijo

Kidričevo, 29. marca - Kidričevski Boxmark, ki se ukvarja s proizvodnjo sedežnih prevlek, se podaja tudi v obrambno industrijo. Kot je za STA povedal direktor Marjan Trobiš, so namreč v sodelovanju z enim od svojih siceršnjih kupcev začeli razvijati zaščitna pregrinjala za oklepna vozila in drugo mehanizacijo. Do poletja naj bi začeli tudi serijsko proizvodnjo.