Noveli zakona o ustavnem sodišču se obeta podpora

Ljubljana, 25. marca - Predlogu novele zakona o ustavnem sodišču, ki ureja postopke glede nezdružljivosti funkcij ustavnih sodnikov, se na današnji seji DZ obeta podpora. Naklonjeni so mu namreč v koaliciji, kjer menijo, da je treba v zakonu urediti pravno praznino, v opoziciji pa so do predloga, ki ga imenujejo "lex Jaklič", kritični.