ZN opozarjajo pred posledicami zmanjšanja pomoči v boju proti umrljivosti otrok

New York, 25. marca - Napovedano znatno znižanje pomoči bi lahko ogrozilo desetletja napredka v boju proti umrljivosti otrok, v danes objavljenem poročilu opozarja medagencijska skupina ZN za oceno umrljivosti otrok (UN IGME). Ta je v letu 2023 zabeležila 4,8 milijona smrti otrok, mlajših od petih let, in 1,9 milijona mrtvorojenih otrok.