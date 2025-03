V EU dogovor o novih pravilih za vozniška dovoljenja

Bruselj, 25. marca - Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic so se po dolgotrajnih pogajanjih minulo noč dogovorili o novih pravilih za vozniška dovoljenja. Med novostmi sta mobilno oz. digitalno vozniško dovoljenje in najmanj dveletna poskusna doba za nove voznike, so sporočili iz Evropskega parlamenta.