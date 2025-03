Na področju javnih storitev Slovenci najbolj zadovoljni z izdajo dokumentov

Ljubljana, 25. marca - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) razvija skupno metodologijo za merjenje zadovoljstva državljanov s ključnimi javnimi storitvami, ki se nanašajo na življenjske dogodke. V projekt je vključena tudi Slovenija. Na področju javnih storitev so Slovenci najbolj zadovoljni z izdajo in s podaljšanjem dokumentov, kaže raziskava.