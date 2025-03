London/Pariz/Frankfurt, 25. marca - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno. Vlagatelji še naprej pogledujejo proti ZDA in čakajo jasnejše novice o nadaljnjih carinah, pri čemer upajo, da ne bo prišlo do zaostrovanja trgovinske vojne. Vrednost evra pada.