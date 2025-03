Poziv k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev

Ljubljana, 25. marca - Kmetijsko ministrstvo in združenja ob začetku letošnje sadjarsko-poljedelske sezone pozivajo k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Ob tem so spomnili na tveganja, ki jih ima lahko nepravilna raba za zdravje ljudi in za okolje, vključno s čebelami in ostalimi opraševalci.