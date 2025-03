Ptujski vrtec se v zadnjih dveh letih draži že tretjič

Ptuj, 25. marca - Ptujski mestni svet je na ponedeljkovi seji po razgreti razpravi potrdil vnovično podražitev vrtca in programa predšolske vzgoje s prilagojenim programom, ki ga izvaja Osnovna šola Ljudevita Pivka. V zadnjih dveh letih so cene v najstarejšem mestu popravljali že trikrat, v povprečju pa so se v tem času dvignile že za skoraj 20 odstotkov.