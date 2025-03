Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 25. marca - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodni Sloveniji. Čez dan se bo ponekod delno razjasnilo, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo delno razjasnilo. Severovzhodni veter se bo okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. V petek se bo na vzhodu pooblačilo, drugod pa bo še ostalo dokaj sončno. Veter bo oslabel.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem se nahaja višinska dolina s hladnim in nestabilnim zrakom, ki sega do srednje Evrope. Ob šibkih vetrovih se pri nas zadržuje razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Bolj sončno in večinoma suho bo ostalo ob severnem Jadranu. V sredo bo v krajih vzhodno od nas ostalo pretežno oblačno, drugod se bo čez dan delno razjasnilo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne plohe. Zapihal bo severovzhodnik, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes čez dan bo vremenska obremenitev počasi naraščala. Popoldne bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V sredo bo obremenitev slabela in ponehala.