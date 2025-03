ZN po napadu na svoje poslopje umikajo del osebja iz Gaze

New York, 25. marca - Združeni narodi so v ponedeljek sporočili, da z območja Gaze umikajo približno tretjino svojega mednarodnega osebja. Za ta korak so se odločili po napadu na svoje poslopje minuli teden, v katerem je bil ubit en uslužbenec organizacije, več drugih pa ranjenih. Za napad so obtožili Izrael, ki to zanika, poročajo tuje tiskovne agencije.