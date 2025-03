Los Angeles Lakers kljub 32 točkam Dončića izgubili tretjič zapovrstjo

Orlando, 25. marca - Košarkarji Los Angeles Lakers tudi po vrnitvi LeBrona Jamesa ne najdejo prave forme v severnoameriški ligi NBA. Doživeli so tretji zaporedni poraz, in sicer v gosteh proti Orlando Magicu s 106:118. Slovenec Luka Dončić je za Kalifornijce, ki so izgubili sedem od zadnjih desetih tekem, prispeval 32 točk.