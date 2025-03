V Idriji se spominjajo dediščine italijanskega ustvarjalca Pasolinija

piše Eva Horvat

Idrija, 26. marca - V Idriji so v začetku meseca pripravili Pasolinijeve dneve, s katerimi so se ob 50. obletnici smrti poklonili italijanskemu pisatelju, pesniku in filmarju Pieru Paolu Pasoliniju (1922-1975). V otroštvu je leto dni preživel v Idriji. Sodelujejo tudi v čezmejnem projektu, v okviru katerega načrtujejo Pasolinijevo pot in izid pesniške zbirke.