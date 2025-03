Druga zmaga za Anglijo, Poljsko ter Bosno in Hercegovino

Ljubljana, 24. marca - V evropskih kvalifikacijah za nogometno svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki so bili v tekmah drugega kroga danes na delu reprezentance v skupinah G, H in K. V slednji so Angleži s 3:0 odpravili Latvijce, Poljaki pa v skupini G niso imeli pretiranega dela z Malto in slavili z 2:0.