Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 3.)

Ljubljana, 24. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugimi poročale, da je varnostni svet Združenih narodov v petek za zaprtimi vrati na predlog Slovenije razpravljal o razmerah v Bosni in Hercegovini. Poročale so tudi, da bo konec marca na območju Gorice in Nove Gorice potekala strokovna razprava o varnejših javnih prostorih brez ogrožanja odprtosti in dostopnosti.