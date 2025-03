Večer o kohezijskih sredstvih (25. 3.)

Maribor, 24. marca - Darja Kocbek v komentarju Veliko denarja, malo učinka piše, da je kohezijska politika EU namenjena zmanjšanju razlik v razvitosti med državami EU in tudi znotraj držav članic. Ker Slovenija nima pokrajin, so kohezijska sredstva na voljo za statistični regiji Vzhodna in Zahodna Slovenija, med katerima so bistvene razlike v razvitosti.