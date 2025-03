Skupnostne oblike bivanja po izsledkih raziskave odgovor na več izzivov

Ljubljana, 24. marca - Skupnostne oblike bivanja so lahko odgovor na več izzivov, saj povečujejo dostopnost stanovanj in lahko izboljšajo kakovost bivanja, je pokazala raziskava v koordinaciji fakultete za arhitekturo. V Sloveniji je ta koncept sicer šele na začetku, izkušnje iz tujine pa kažejo, da je mogoče s premišljenim pristopom zagotoviti delujoč in vzdržen model.