ZN zbirajo sredstva za pomoč Rohingom v Bangladešu

Ženeva, 24. marca - Združeni narodi zbirajo sredstva za pomoč beguncem ljudstva Rohinga, prizadete zaradi konflikta v Mjanmaru, ki so se zatekli v sosednji Bangladeš. Skupaj z več kot 100 partnerji si Mednarodna organizacija za migracije (IOM) prizadeva v letih 2025 in 2026 za begunce in njihove gostitelje zbrati nekaj manj kot milijardo dolarjev.