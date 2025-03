Eurobarometer: Evropejci si od EU želijo enotnosti in zaščite

Bruselj, 25. marca - Večina evropskih državljanov si želi, da bi jih EU v luči svetovnih kriz zaščitila in pri soočanju z izzivi delovala enotno, kaže danes objavljena javnomnenjska raziskava Evropskega parlamenta - Eurobarometer. Vprašani v Sloveniji so ob tem v primerjavi z evropskim povprečjem precej manj pomena pripisali obrambi in varnosti.