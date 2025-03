Objavljen prvi letošnji javni poziv za mednarodno sodelovanje za vizualne in intermedijske umetnosti ter oblikovanje

Ljubljana, 24. marca - Ministrstvo za kulturo je danes objavilo prvega od dveh letošnjih javnih pozivov za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja, in sicer za obdobje od januarja do junija letos. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša predvidoma 80.000 evrov.