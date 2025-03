Vreme: Zvečer bo delno jasno

Ljubljana, 24. marca - Zvečer in sprva ponoči bo delno jasno, v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha. Zjutraj se bo oblačnost nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah okoli 1 stopinja Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se lahko v severnih krajih nadaljujejo v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih krajih. Občasno se bodo še pojavljale manjše padavine, deloma plohe. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. V četrtek se bo razjasnilo. Severovzhodni veter se bo okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo še vztraja šibko ciklonsko območje, ki se počasi polni. Od jugozahoda k nam doteka dokaj topel in prehodno manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo delno jasno, več oblačnosti bo v Alpah, kjer se bodo pojavljale krajevne plohe. Proti jutru se bo oblačnost povečala. V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Bolj sončno in večinoma suho bo ostalo ob severnem Jadranu.