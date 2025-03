Ministri EU o viziji za kmetijstvo in hrano ter prihodnosti ribiške politike

Bruselj, 24. marca - Ministri EU so v Bruslju izmenjali mnenja o viziji za kmetijstvo in hrano ter o prihodnosti skupne ribiške politike. Ministrica Mateja Čalušić je med drugim poudarila, da mora biti skupna kmetijska politika enostavnejša, predvidljiva in stabilna. Ob robu zasedanja se je srečala tudi s komisarjem za kmetijstvo in hrano Christophom Hansenom.