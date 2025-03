Pri ministrici Fajon o gospodarski in znanstveni diplomaciji

Ljubljana, 24. marca - Zunanja ministrica Tanja Fajon in predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so se na današnjem srečanju pogovarjali o sodelovanju pri internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in znanosti. Podjetja so potrdila pomen gospodarske in znanstvene diplomacije pri odpiranju vrat na tuje trge, so sporočili z zunanjega ministrstva.