Babici zaradi strokovnih nepravilnosti pri porodih na domu sedemletni odvzem licence

Ljubljana, 24. marca - Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je na podlagi izrednega strokovnega nadzora diplomirani babici za obdobje sedmih let odvzela licenco za samostojno opravljanje babiške nege. Ugotovili so namreč večje strokovne nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju porodov na domu.