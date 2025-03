Gospodarsko ministrstvo letos s 675 milijoni evrov spodbud

Ljubljana, 24. marca - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo skupaj z izvajalskimi institucijami in SID banko letos zagotovilo 675,4 milijona evrov razvojnih spodbud. Sredstva bodo namenjena spodbujanju podjetništva, raziskav in razvoja, gospodarskega prestrukturiranja, lesarstva, turizma, športa, digitalizacije, internacionalizacije ter rokodelstva.