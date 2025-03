V Nemčiji in Franciji obeležili obletnico strmoglavljenja letala Germanwings

Dortmund, 24. marca - Svojci 150 ljudi, ki so leta 2015 umrli v nesreči letala nemške letalske družbe Germanwings v francoskih Alpah, so danes s spominskimi slovesnostmi v Nemčiji in na prizorišču strmoglavljenja obeležili deseto obletnico tragedije. Žrtev so se spomnili tudi na letališčih v Barceloni in Düsseldorfu, poročajo tuje tiskovne agencije