Ob zaključku projekta priporočila za opolnomočenje žensk v energetskem sektorju

Ljubljana, 24. marca - V evropskem energetskem sektorju so razlike v zastopanosti med spoloma precejšnje, so ob zaključku mednarodnega projekta Euwes opozorili v okoljski organizaciji Focus. S partnerji so pripravili priporočila za opolnomočenje žensk v energetskem sektorju, ki se nanašajo na odločevalce, zasebni sektor in izobraževalno-raziskovalno sfero.