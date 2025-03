Ministrica Čalušić za pravično ovrednotenje vloge gozdov in gozdarstva

Ljubljana, 24. marca - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je danes gostila ministre, pristojne za gozdarstvo, iz Skupine za gozdove+. V razpravi se je zavzela za pravično ovrednotenje vloge gozdov in gozdarstva. Srečanja se je udeležila tudi predsednica odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja Veronika Vrecionova.