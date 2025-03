Ravne na Koroškem, 24. marca - Policija preklicuje iskanje 62-letnega avstrijskega državljana, ki so ga pogrešali od 4. marca. Pogrešanega so v nedeljo našli mrtvega v gozdu v kraju Belšak na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem. Smrt ni bila posledica kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Celje.